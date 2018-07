Tako je na današnji novinarski konferenci poudarila predsednica ZSSS in sindikata Skei Lidija Jerkič, k temu pa jih je spodbudil nedavni primer v Kovinoplastiki Lož, kjer je vodstvo dolgoletnemu sindikalistu Alešu Hogetu izročilo izredno odpoved pogodbe o delovnem razmerju.

»Odpuščanja sindikalnih zaupnikov je v zadnjih treh do štirih letih več kot v zadnjih 25 letih,« je ponazorila Jerkičeva in dodala, da je o številkah težko govoriti, saj se veliko primerov konča s poravnavo ali s tem, da se delavec, ker ne zdrži pritiskov delodajalca, odpove sindikalni dejavnosti. »Očitno je konec romantičnih časov sindikalizma,« je ocenila.

V primeru Kovinoplastike Lož gre po njenem tudi za nedopustno ravnanje delodajalca, ki je delavcu in njegovim bližnjim sledil z detektivom. Na to temo se bo Jerkičeva avgusta sestala z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer , je napovedala.

Zato bi morali spremeniti delovno zakonodajo tako, da razlogov za odpoved ne ugotavlja delodajalec, temveč sodišče. Priložnost za to se bo pokazala kmalu po vzpostavitvi nove vlade, saj te praviloma kmalu odprejo to področje z navedbo, da želijo povečati fleksibilnost trga dela.

Podoben primer že pred leti

»Kovinoplastika Lož ne sodi med zgledne delodajalce, saj se je podoben primer zgodil pred leti, ko je bila predsednica sindikata odpuščena iz enakega razloga in na drugi stopnji vrnjena v delovno razmerje. Kljub temu da je družba največji delodajalec v Loški dolini, nima sklenjene ne kolektivne pogodbe ne dogovora o pogojih za delo sindikata in sveta delavcev,« je izpostavila Jerkičeva.

Hoge je zatrdil, da bo šel v tem sporu »do konca« in se ne bo vdal. Po mnenju Jerkičeve pa je težava v delodajalcu: »Vprašati jih bi bilo treba, zakaj so edino podjetje v Sloveniji, ki je bilo toženo za dodatek za delovno dobo, preveriti, koliko prijav je bilo podanih na inšpekcijo za delo in koliko je bilo izdanih odločb ter zakaj ne zmorejo sklenitve kolektivne pogodbe in dogovorov,« je dejala.