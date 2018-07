Sindikalist Matej Jemec s svojimi izjavami ni storil sedem očitanih kaznivih dejanj žaljive obdolžitve, dveh od teh v medijih, ki sta mu jih očitala družba Adria Tehnika in njen nekdanji prvi mož Maksimiljan Pele. »Jemec ni prestopil meja dovoljenega. Če bi ga sodišče spoznalo za krivega, bi to verjetno hkrati pomenilo konec sindikalnega delovanja,« je ob pojasnjevanju neutemeljenosti obtožb, iztrganih iz konteksta, opozorila sodnica Marjeta Dvornik.

Jemec o toksičnih odnosih v podjetju

Nasprotno trdita zasebna tožilca, torej podjetje Adria Tehnika in Pele. »Pri izvajanju sindikalne dejavnosti, ki je legitimna, je prestopil meje normalnega komuniciranja. Svoje pravice je zlorabil, da je podjetju in direktorju očital stvari, ki so bile žaljive in neresnične,« je zasebno tožbo povzel pooblaščenec tožilca Borut Soklič. Sporna komunikacija sega v čas okoli napovedane stavke zaposlenih v podjetju, ki so jo nameravali izvesti maja lani, a so jo po dogovoru z vodstvom družbe odpovedali. Jemec je med drugim v elektronski korespondenci z vodstvom podjetja to označil za cinično in nespoštljivo do delavcev in sindikata. »Delodajalec ima dolžnost, da v primeru nezakonitosti stavke opozori na to, vendar to ni grožnja,« je Soklič pojasnil opozorila vodstva o nezakonitosti stavke, čeprav so pravna mnenja, ki jih je pridobil sindikat, trdila nasprotno. Jemčevi zapisi so omenjali še oviranje sindikalne dejavnosti v podjetju, njegovi izjavi v medijih pa sta omenjali strahovlado v podjetju in izpostavljenost zaposlenih pritiskom vodstva.

Odnosi v podjetju so se drastično začeli spreminjati, ko je to leta 2015 dobilo novega lastnika, je pojasnil Jemec, ki so ga na pomoč poklicali zaposleni. Sledila sta odhoda dveh glavnih sindikalistov v podjetju, zaposlene je razburil tudi nov oster hišni red. »Na desetine delavcev je dobilo opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, tudi zaradi banalnih kršitev, eden zato, ker je na delo prišel dve minuti prezgodaj.« Odpoved kolektivne pogodbe in predlog nove z okrnjenimi ugodnostmi za zaposlene sta stvari še poslabšala. »Delavci so zaradi toksičnih odnosov name pritiskali, naj reagiram,« je dejal in poudaril, da so bile vse njegove izjave osnovane po dogovorih z zaposlenimi.