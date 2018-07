Po vsakem velikem tekmovanju se zgodi popolnoma enako: športniki odidejo na počitnice, vsi, ki so se tisto leto nameravali poročiti, pa stopijo pred matičarja. Eden od slavnih nogometašev pa je tik pred zdajci odpovedal poroko. Nogometaš Reala Madrid Gareth Bale je odpovedal poroko z zaročenko in ljubeznijo iz šolskih dni Emmo Rhys-Jones. Razlog: težave v njeni družini. Za poroko in dve zabavi je bilo že vse pripravljeno v toskanskem dvorcu in velškem gradu, na zabavi naj bi zapela tudi Beyoncé. Toda skoraj polovica nevestine družine ni bila zaželena med poročnimi gosti. Na prvem mestu je bil njen oče, ki je po šestih letih zaporne kazni zaradi goljufije ravno prišel na svobodo, ko je družino ponovno razburil s tem, da se je preselil k mladi ruski cvetličarki. Na poroko ne bi smeli priti tudi člani njene družine, vpleteni v primer izginulega kovčka s 750.000 funti, ki naj bi ga dobili s prodajo droge. Da se nekateri člani družine ukvarjajo s sumljivimi posli, so mediji izvedeli že predlani, ko so neznanci zažgali avtomobil nevestinih starih staršev in hišo njene tete.

Hrvaška poroka leta Veliko manj težav s poroko pa je imel hrvaški nogometaš Vedran Ćorluka. Njegovo svatba je pri sosedih veljala za letošnjo poroko leta. S pevko Franko Batelić sta par že leta, ona je celo malce opustila svojo kariero, da je lahko večkrat potovala k njemu v Moskvo, kjer igra pri Lokomotivi in kamor je odpotoval že dan po poroki. Vzela sta se v vili Maneghetti v istrskih Balah, kraju, ki ga je za svojo poroko izbrala tudi Severina. Na zabavi je prepeval Tony Cetinski. Mladoporočenca je seveda spremljalo več njegovih soigralcev, med njimi tudi Luka Modrić, ki je bil celo poročna priča. Po mnenju hrvaških medijev, ki so se o poroki na široko razpisali, je bila poleg neveste najlepše oblečena prav Modrićeva soproga Vanja. Predvsem je bila oblečena drago, saj je nosila Valentinovo obleko za 3000 evrov. Zakonca Modrić pa sta si tik pred poroko privoščila tudi skupni lepotilni tretma v zagrebškem kozmetičnem salonu. Nasploh je Modrić dejal, da bo kratke počitnice izkoristil za dopust z družino.