Marjetica Mahne, nova direktorica Slovenske filharmonije: »V hiši je narobe skoraj vse, kar vzamemo v roke«

Nova direktorica Slovenske filharmonije (SF) mag. Marjetica Mahne bo uradno svoj novi položaj zasedla 1. avgusta. Minister za kulturo Anton Peršak jo je imenoval za obdobje petih let in s tem umiril tudi napetosti med zaposlenimi, saj je nujno poslovanje in umetniško vodenje tega zavoda spraviti v transparentne tirnice. Zadnja leta so filharmonijo pretresali spori in nezadovoljstvo z vodstvom, kar je pripeljalo do umetniške in poslovne krize ter do razrešitve direktorja Damjana Damjanoviča.