Kot je utemeljil disciplinski sodnik Roman Rogelj, je Mura 300 evrov kazni dobila zaradi nešportnega obnašanja igralcev, ki so prejeli pet rumenih kartonov, preostalih 900 pa zaradi navijačev, ki so žaljivo vzklikali sodnikom med tekmo, aktivirali pirotehnična sredstva, po tekmi pa so se tudi znesli nad sodniki ter jih žalili, udarjali po vetrobranskem steklu avtomobila in vozilo polivali s pivom.

Sodnik je kot olajševalno okoliščino upošteval pisno izjavo kluba, so v obrazložitvi kazni zapisali pri NZS.