Ko je evropske vinograde leta 1880 napadla trtna uš, je bilo samo na Goričkem več kot tisoč hektarjev vinogradov. Kasneje so se vinogradi obnavljali povsod po Sloveniji, le v Prekmurju ne. Takrat je Prekmurje namreč spadalo pod upravo Madžarske in določili so, da se smejo trte saditi samo do 250 metrov nadmorske višine. Naše posestvo se začne na 320 metrih nadmorske višine. Tako kot smo mi razdelili Slovenijo in določili, kaj naj bi pridelovali po posameznih pokrajinah in regijah, tako so Madžari določili, kaj sme in kaj ne sme rasti v posameznih vinorodnih okoliših.

To je vprašanje za stroko. Na Štajerskem je bilo še pred drugo svetovno vojno v vinogradih 45 odstotkov rdečih sort, pri nas na Goričkem pa je bilo pred sto leti skoraj vse zasajeno z rdečimi. Ko začneš razmišljati, kakšna vina bi rad prideloval v prihodnosti, je nujno, da pogledaš, kaj so počeli v preteklosti. Zdaj, po desetih letih, lahko potrdimo, da smo se odločili prav in v Mačkovcih posadili modro frankinjo. V našem vinogradu v Mačkovcih imamo po eni strani ogromno sončnih dni, ki jih potrebujejo rdeča vina, skoraj največ v državi, po drugi pa izjemno malo padavin, med 350–450 mm. Poleg tega je polovica vinograda na kremenovem produ, tako da si lahko predstavljate vodni stres, ki je prisoten, in trto, ki se mora bojevati za vsako kapljico dežja. So pa to pogoji za veliko lego, in to je modri frankinji tukaj dano.

Nikdar nisem razmišljal o tem, zakaj imajo lahko drugi nekaj, mi pa ne.

Res je, da so nam v trsnici po pomoti prodali trte merlota, misleč, da gre za modro frankinjo. Prisoten je v našem rdečem couveeju skupaj z modro frankinjo in zweigeltom in to je to. Za nas je pomembna zgolj frankinja in s to sorto želimo v prihodnje še intenzivneje delati, jo narediti še bolj ozko in natančno.

Tudi mi smo imeli možnost, da bi jo še močneje izpostavili. Sploh glede na to, da je dokazano, da trta izvira iz Slovenije in da je priznana kot sorta, ki je nastala na slovenskih tleh. Vsi bi se lahko s tem ukvarjali, od ampelografov pa do vinarjev.

To je spet vprašanje za stroko, zakaj so se tako odločili, da so modro frankinjo postavili na Dolenjsko, glede na to, da je modra frankinja sofisticirana sorta, ki potrebuje predvsem suho in dolgo jesen. Sploh če želiš, da fenolno dozori in da ne ostanejo zeleni toni, ki so pri nezreli frankinji resnično nesimpatični.

Trte, ki jih imamo, zdaj jih je okoli 32.000, pač ne dajo več kot en kilogram grozdja. Ko smo izbirali cepiče, smo poskušali pri trsničarjih poiskati predvsem cepiče iz velikih leg in starih vinogradov. Žal večinoma ne iz Slovenije. To sem mislil prej, ko sem govoril o zamujeni priložnosti modre frankinje. Zakaj ne bi pri nas selekcionirali in se še bolj poglobili v iskanja izjemnih leg, vinogradov in tako bi imeli še več dobrih frankinj, ki bodo za mednarodni trg.

Ne, ker to ni naš cilj. Nismo v tem cenovnem segmentu. Imamo dva zastopnika, ki prodajata naše vino. Pri nas je problem, ker nimamo klasičnih vinskih trgovcev, kot jih imajo na primer v Franciji, kjer najboljši vinarji praktično ne prodajo sami niti ene buteljke. Pri nas bo še trajalo, da so bo vzpostavil tovrstni način prodaje vin, ampak do tega bo moralo priti.

To je res. Veliko se jih je tudi preusmerilo v vinski kulinarični turizem. V tujini je vse več tudi spletne prodaje, pri nas to še ni razvito.

V tujino gre približno 45 odstotkov.

Seveda. Kadar koli lahko ljudem pokažemo naše vinograde, se vidi, da poudarjamo grozdje, ki raste z minimalnimi posegi v vinogradu. Prepuščeno je zemlji in klimi, ki ga izoblikuje. Trgatve so pozno. Že od samega začetka, od leta 2009, nismo nikdar uporabljali insekticidov in herbicidov. Gremo v smernice ekološkega in biodinamičnega kmetijstva. Moraš vzdrževati lasten ekosistem, ga spoznavati in z njim rasti. Zato smo tudi iz nekaterih leg odstranili vinograde in poiskali druge.

Ne bi govoril o oranžnih vinih. Je pa res, da fermentiramo naša vina spontano in je najlažje, da pustim grozdje nekaj dni v kadeh, da začne dobro vreti. Ampak tega ne počnemo zato, da bi prodajali oranžna vina.