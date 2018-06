Že več kot desetletje je tretja junijska sobota rezervirana za ta vinsko-kulinarični dogodek. Stojnice bodo tudi tokrat razporejene po Stritarjevi ulici, Mestnem trgu, Cankarjevem nabrežju in Prešernovem trgu, obiskovalci pa se bodo med ponudniki vina in kulinarike sprehodili med 11. in 21. uro. Predstavilo se bo več kot šestdeset ponudnikov vinske kapljice in kulinaričnih dobrot iz vse Slovenije. Dogajanje se bo začelo ob 11. uri pred Mestno hišo, kjer bo krajšim nagovorom sledil kulturno-umetniški program, vrhunec dogajanja pa bo že tretje leto zapored potop vina v Ljubljanico, s katerim bo ekipa Druge violine obudila mit o Povodnem možu. Drugi del Ljubljanske vinske poti bo že tradicionalno novembrsko martinovanje v središču mesta.