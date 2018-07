Prav tako je glavni odbor RKS na ponedeljkovi izredni seji obravnaval odziv vlade na navedeno problematiko. Ta je zadevo poslala v proučitev pristojnemu ministrstvu, ki naj bi v 20 dneh pripravilo gradivo za sejo vlade v zvezi s tem. Obenem so člani glavnega odbora obravnavali tudi medijske objave v zadnjem času, v katerih se po njihovih navedbah pojavljajo »nepreverjene, neresnične in v določeni meri tudi žaljive objave o organizaciji in njenem vodstvu«.

Kot so pojasnili v RKS, so po izgradnji Hotela Arija na Debelem rtiču podizvajalci Vegrada v letu 2010 proti RKS vložili trinajst tožb za plačilo zneskov, ki jih je RKS že plačal glavnemu izvajalcu Vegradu. Sodišče je v posamičnih pravdah večkrat in različno odločalo, zato vsi postopki še niso zaključeni.

Je pa sodišče v največjem zahtevku podizvajalca zaradi marca letos sprejete avtentične razlage 631. člena obligacijskega zakonika odločilo v škodo RKS. Zato mora RKS podizvajalcu plačati 1,41 milijona evrov. »Zaradi takšnih odločitev se je RKS znašel v nezavidljivi, težko rešljivi in krivični situaciji, ko mora del sredstev, ki jih je že plačal, plačati ponovno. Skupno bo tako z naslova izgubljenih tožb RKS moral podizvajalcem dodatno plačati znesek v višini tri milijone evrov,« so zapisali.