Brunskoletova je tako Kebru kot Zvonki Ješelnik, ki je odstopila z mesta podpredsednice, hvaležna za njun trud, delo in sodelovanje, je poudarila za STA. »Veliko dobrega smo naredili za ljudi, ki potrebujejo pomoč,« je izpostavila.

Tudi Keber ni želel razkrivati podrobnosti. »Menim, da sem v odstopni izjavi napisal dovolj,« je zatrdil za STA. »Tako sem se odločil, ker nisem mogel uresničevati ciljev, ki sem si jih zadal,« je dodal.

»Mojega odstopa ne pogojujejo osebni razlogi; narekuje ga spoznanje, da svojega znanja in izkušenj ne morem uporabljati v prid organizaciji, ki ji predsedujem,« je zapisal v ponedeljkovi odstopni izjavi. Tisti, ki jih bo njegov odstop presenetil, se morajo po njegovih besedah vprašati, zakaj v dveh letih odhaja že drugi predsednik oziroma predsednica.

Ne čuti podpore

Še vedno ima voljo za razreševanje problemov, ki stojijo pred RKS, je zagotovil v izjavi. Vendar je dodal, da ne čuti ustrezne podpore, ki bi jo nujno potreboval. »Še več, v zadnjih mesecih sem doživel primere nezaupanja in celo podtikanj, ki so me prizadela,« je priznal.

Svojih nadaljnjih načrtov v izjavi za STA ni želel razkriti. »V življenju imam veliko stvari za početi,« je dejal.

Glavni odbor RKS je v torek imenoval začasno vodstvo. Zakonita zastopnika RKS sta postala podpredsednica RKS Irena Nečemer in član glavnega odbora Alojz Kovačič. Glavni odbor je sklenil še, da zastopata RKS do volilnega zbora članov RKS, ki bo leta 2019 in na katerem bodo izvedli volitve predsednika RKS, so sporočili iz RKS.

Postopek volitev predsednika in podpredsednikov v skladu s statutom RKS vodi kandidacijska komisija, ki jo imenuje glavni odbor. Mandatna doba traja štiri leta.

RKS je o odstopu Kebra in Ješelnikove javnost seznanil v torek. Keber je nastopil funkcijo predsednika RKS 24. junija 2016, opravljati pa bi jo moral do leta 2019. RKS je novega predsednika izbral po tem, ko je februarja istega leta s položaja odstopila Nataša Pirc Musar. Vodenje RKS je prevzela konec junija 2015 po smrti Franca Koširja decembra 2014.