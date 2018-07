Na spletu so se pojavili števili videi z označbo #InMyFeelings in #DoTheShiggy, v katerih ljudje skočijo iz vozečega se avtomobila in plešejo na omenjeni hit.

Veliko posnetkov se ne konča srečno, poleg številnih padcev plešočih voznikov, se je namreč tudi marsikateri avtomobil, ko se je ta peljal naprej in ga ni nihče nadzoroval, zaletel v prometni znak in celo pešce.

Izziv je obudila ameriška zvezdnica družbenih omrežij Shiggy, sledili pa so ji že številni drugi zvezdniki, med njimi igralec Will Smith in nogometaš španskega Real Madrida Marcelo.