Pred leti je filmski režiser in snemalec Gregor Božič med sprehodom po gozdiču v Goriških brdih pogledal na tla in v travi zagledal majhne sadeže, ki so bili videti kot marelice, na otip so bili kot marelice, dišali so kot marelice, ko pa je vanje ugriznil, ga je spreletelo, da so sadeži najbrž padli v travo z drugega sveta, kajti na Zemlji česa podobnega ni okusil še nikdar prej. Marelice? Že mogoče, a skoraj zagotovo marelice z Marsa. Okus je bil čudežen, neopisljiv, malodane pravljičen – presegal je vse poznano.

Najdeni sadeži, ki so prostodušno ležali po zaraščen