O domnevni luknji v zakonodaji, ki zaradi nedoločene kazni za mopediste najpočasnejših mopedov (do 25 kilometrov na uro) po mnenju sodišč ne omogoča kaznovanja voznikov brez predpisane čelade, bo presojalo še vrhovno sodišče. Vrhovno državno tožilstvo je namreč prisluhnilo predlogu ministrstva za infrastrukturo, zdaj pa želi z zahtevo za varstvo zakonitosti vrhovne sodnike prepričati, da sta okrajno in višje sodišče v Celju napačno tolmačila zakon o pravilih cestnega prometa, ko sta sklenili, da mladoletnemu mopedistu zaradi pomanjkljive zakonodaje ni treba plačati kazni zaradi vožnje brez čelade.

Predpisana sankcija pozabila na drugi odstavek

Policisti so 10. marca na mopedu zalotili mladoletnika brez čelade in zoper njega napisali obdolžilni predlog za 120 evrov kazni. Toda že okrajno sodišče v Celju je obdolžilni predlog zavrnilo, saj je ocenilo, da očitano sploh ni prekršek, ker sankcija za kršitev po drugem odstavku 34. člena zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o uporabi zaščitne čelade, ni izrecno predpisana.

Zakon o pravilih cestnega prometa, ki je konec lanskega leta med drugim uvedel obvezno zaščitno čelado tudi za najpočasnejše mopediste, voznikom mopedov do 25 kilometrov na uro nalaga, da morajo nositi bodisi homologirano motoristično čelado bodisi vsaj ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Toda tako okrajno kot tudi višje celjsko sodišče (po pritožbi policije) je odločilo, da je zakon pomanjkljiv, saj ne določa izrecno kazenske sankcije za kršitev po členu, po katerem imata voznik mopeda in potnik na mopedu, ki doseže hitrost do 25 kilometrov na uro, izbiro, kakšno čelado bosta nosila.

Odstavek pred tem, ki ponuja izbiro čelade, sicer določa, da morajo vsi vozniki in potniki mopedov, lahkih štirikoles, motornih koles, trikoles in štirikoles brez zaprte kabine nositi zaščitno motoristično čelado, za kršitev teh pravil pa je predvidena kazen 120 evrov. Na to kazen so se policisti tudi sklicevali v svojem obdolžilnem predlogu, vendar po mnenju sodišča napačno. Po mnenju sodišča bi kazen torej morala biti izrecno predvidena tudi za drugi odstavek 34. člena, ker ni, pa ne moremo govoriti o prekršku. Predpisana kazen je namreč eden izmed nujnih elementov prekrška.