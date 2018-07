Vadba kombinacije teka, kolesarjenja in plavanja je dostopna vsakomur, še posebno je privlačna, kadar v ospredju ni zgolj bitka s štoparico, kilometri ali sotekmovalci. Menjava športnih panog je bolj raznolika in obenem bolj zdrava od monotonih treningov zgolj ene same športne panoge. Vključuje namreč več mišičnih skupin in s tem preprečuje možnost preobremenitve zgolj določenih mišic. Menjave športnih terenov poskrbijo za večjo dinamičnost treningov in boljšo zbranost vadečih, zato redkeje pride do zasičenosti.

Vse to bo rdeča nit tudi na septembrskem triatlonu, zaradi katerega številni rekreativci ne bodo lenarili niti med dopustom. Glavni partner preizkušnje I Feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istria bo Slovenska turistična organizacija. Njeno sporočilo tako domačim kot tujim tekmovalcem ter vsem, ki bodo dogodek spremljali, bo, da je Slovenija dežela edinstvene neokrnjene narave, ugodnega podnebja in dobre infrastrukture za odlična petzvezdična športna doživetja.