Seznami z bogataškimi donacijami vladajoči konservativni stranki so vedno medijske uspešnice, ker je dobra polovica Britancev (upravičeno) prepričanih, da so konservativci stranka, ki zastopa interese samo bogatih ljudi. Ko je Theresa May sedla na premierski stolček, je veliko govorila o žgočih krivicah v britanski družbi in obljubljala, da jih bo odpravila. Posebno vse večji prepad med superbogatimi na eni ter revnimi in srednjim razredom na drugi strani. Na te obljube je ali pozabila, ker niso bile iskrene, ali pa zanje zaradi vse večje brexitske histerije in z njim povezane stalne bitke za ohranitev vse bolj majavega premierskega stolčka nima ne časa ne volje. Bolj verjetno je prvo.

Bogati brextremisti in Rusinja, ki je darovala že 626.500 funtov Ker je tudi voditeljica konservativne stranke, se mora Mayeva tudi po službeni dolžnosti družiti z bogatimi darovalci, ki so vedno najraje dajali denar konservativcem. Zakaj že? Zato, da bi se »borili« za njihove interese, ki jih je veliko, vsi pa so povezani z bogatenjem in plačevanjem čim nižjih davkov. Tako velikokrat je že jedla, pila in se družila z njimi, da je blagajno konservativcev v dvanajstih mesecih (od 1. junija 2017 do 30. junija 2018) preplavilo 7,4 milijona bogataških funtov. Med tistimi, ki so kupili kosila, večerje in druženje s premierko, je bilo posebno veliko brextremistov, zagovornikov trdega brexita. Med njimi sta bila z viteškim naslovom sir odlikovani milijarder Michael Hintze, znani darovalec konservativcev, ki je za probrexitsko kampanjo pred referendumom daroval najmanj 100.000 funtov, in zelo bogati Dominic Johnson. Ta je posebej zanimiv zato, ker je poslovni partner razvpitega stereotipnega konservativca in enega od prvoborcev trdega brexita Jacoba Reesa - Mogga, ki mu je poslanska plača drobiž, saj je soustanovitelj sklada Somerset Capital Management. Ta razpolaga s 7,5 milijarde evrov. Med drugimi izstopajočimi darovalci, ki so se družili z Mayevo, je bila Lubov Chernukhin, ruska žena nekdanjega Putinovega ministra (ko gre za blagajno konservativcev, novičok ni ovira) Vladimirja Chernunkhina, ki se je dvakrat družila z Mayevo. Od leta 2012 je konservativcem dala že 626.500 funtov. Vsota vključuje 160.000 funtov, ki jih je plačala za to, da je igrala tenis z nekdanjim zunanjim ministrom Borisom Johnsonom in nekdanjim premierjem Davidom Cameronom. 30.000 funtov je dala za večerjo s sedanjim obrambnim ministrom Gavinom Williamsonom.

Večerja za 50.000 funtov Denar je ključnega pomena za volilne uspehe konservativcev, ki ga vedno dobijo več kot laburisti in druge stranke skupaj. Zakladnik in predsednik konservativne stranke sir (še en vitez) Mick Davis je na srečanju donatorjev dejal, da stranka potrebuje še najmanj šest milijonov funtov, da bi zmagala na naslednjih volitvah. Za kampanjo za lanske predčasne volitve, ki jih je Mayeva razpisala, ker je bila prepričana, da bodo povečale konservativno absolutno večino v parlamentu (pa jo je zapravila), so konservativci porabili 18,5 milijona funtov. Laburisti so porabili 7,5 milijona manj. Mayevi je uspelo osvojiti milijarderja in nekdanjega zakladnika konservativcev lorda Ashcrofta, ki je konservativcem dal veliko milijonov, dokler se ni sprl z Davidom Cameronom in ukinil donacije. Skupaj 81 izbranih gostov Therese May je v dvanajstih mesecih za kosila, večerje in druge oblike druženja s premierko v konservativno blagajno prispevalo 7,4 milijona funtov. Najdražje so večerje; po 50.000 funtov.