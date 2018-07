Britanci, ki imajo brexita in brexitskih prerekanj politikov, po domače povedano, »poln kufer«, niso vedeli, da je brexit tako zelo ogrožen, da ga je treba reševati. Zdaj vedo, saj jim je bivši zunanji minister Boris Johnson sporočil, da »ni prepozno za rešitev brexita«. Vedo tudi, da ga ogroža nihče drug kot konservativna premierka Theresa May in da ga lahko reši samo on. Če jo bo zamenjal na Downing Streetu 10.

Kritiziral že kot bodoči premier Kako resno misli najbolj nepočesan politik na Otoku, je pokazala njegova odstopna izjava v parlamentu, v kateri ni bilo niti ene šale, s katerimi vedno začini svoje govore. Resno se je držal, resno govoril in resno in zelo ostro je kritiziral nedavno vendarle razkrito brexitsko vizijo premierke Therese May. Ne kot bivši zunanji minister, ampak kot premier na čakanju. Poskrbel je tudi za koreografijo. Tako imenovano osebno izjavo o odstopu je delno bral, delno govoril na pamet z istega mesta v poslanski zbornici, od koder je s svojo odstopno izjavo novembra 1990 odstop prve britanske premierke, železne Margaret Thatcher, sprožil tedanji zunanji minister Geoffrey Howe. Eden od domačih komentatorjev je ugotovil, da je bil to začetek poskusa puča obupanega narcisa, ki mu ni cilj reševanje brexita, ampak njegovih premierskih ambicij. Bilo bi resnično zelo žalostno, če bi Britanija v bistvu zaradi njega, enega od vodilnih lažnivcev v probrexitski referendumski kampanji, zapustila EU. Sploh s trdim brexitom, ki ga zagovarja. Johnson, ki ga zadnje čase razglašajo za britansko različico Trumpa z boljšimi lasmi in pametjo, je dejal, da bi Britanija s premierkino vizijo (mehkega) brexita postala ekonomska vazalka EU, ker ne bi mogla zavarovati svojih podjetij, sklepati trgovinskih pogodb z drugimi državami in ker bi delno ostala pod jurisdikcijo evropskega sodišča. Za premierkine predloge o bodočih trgovinskih odnosih in carinskem sporazumu je dejal, da so »konstrukcijska fantastika Heatha Robinsona«. Bolj malo Britancev ga je razumelo. Heath Robinson je bil odličen karikaturist in ekscentrični izumitelj, znan predvsem po risanju smešnih ekscentričnih strojev, kot je stroj za raztegovanje špagetov. Njegovo ime v slovarju je sinonim za absurdne, zapletene in neuporabne naprave.