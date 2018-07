Danes se začenja drugi del nacionalne preventivne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Potekala bo do nedelje, njen namen pa je spodbuditi voznike k doslednejšemu spoštovanju prometnih predpisov. Nadzor bo usmerjen predvsem k preprečevanju in opozarjanju na najpogostejše kršitve, kot so neuporaba varnostnega pasu, prekoračitev hitrosti, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov ter manipulacije in goljufije pri uporabi tahografov. V prvem delu akcije, potekal je od 26. februarja do 4. marca, se je izkazalo, da bi bilo treba na naših cestah zagotoviti stalen nadzor nad vozniki teh vozil – med njimi so ugotovili kar 227 kršitev prometnih pravil.

Lani se je na naših cestah zgodilo 2294 prometnih nesreč, tri so terjale življenja voznikov tovornih vozil. Med vozniki in potniki v avtobusih smrtnih žrtev ni bilo. V nesrečah, v katere so bili vpleteni omenjeni vozniki, v zadnjih petih letih izstopa predvsem število smrtnih žrtev zaradi prehitre vožnje. Lani je v nesrečah, ki so jih povzročili vozniki tovornih vozil, umrlo devet ljudi. Predlani je bilo smrtnih žrtev 14, leta 2015 pa 17. Število umrlih voznikov tovornih vozil je lani ostalo enako, se je pa med njimi povečalo število povzročiteljev nesreč, in sicer za 12 odstotkov (lani 1512, leta 2015 pa 1356). Povečal se je tudi delež povzročiteljev, ki so bili tujci, teh je bilo 39 odstotkov (587 nesreč). Letos se ta delež še viša, povzročili so 333 od skupno 809 prometnih nesreč). Največ nezgod, v katere so bili vpleteni vozniki tovornih vozil, se je lani zgodilo na cestah v naselju (49 odstotkov). Največ smrtnih nesreč je bilo na avtocestah.