Proizvajalci osebnih računalnikov so lahko po letošnjem drugem četrtletju dobre volje. Od leta 2012 je bilo takšnih priložnosti bolj malo, saj je industrija iz četrtletja v četrtletje neprestano tonila, z letošnjim drugim četrtletjem pa so prvič po šestih letih opazili rast pošiljk. Po podatkih analitskega podjetja International data corporation (IDC) je bilo v drugem četrtletju v trgovine poslanih 62,3 milijona enot osebnih računalnikov, kar je 2,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Podobno število odposlanih naprav (62,1 milijona) je naštelo tudi analitsko podjetje Gartner, njihova ocena letne rasti pa znaša 1,4 odstotka. Ključna razlika med ocenama so naprave, ki jih podjetji obravnavata kot zasebne računalnike. Obe v to kategorijo štejeta namizne računalnike, klasične prenosnike in delovne postaje. IDC je v izračun poleg naštetih vključil še Googlove enostavne prenosnike chromebook, ne pa tudi Microsoftovih hibridnih tablic, kot je surface pro. Podjetje Gartner ima glede chromebookov in surfaceov ravno obrnjeno stališče.

Ne glede na malenkostne razlike v klasifikaciji naprav sta obe podjetji ugotovili precej podobne vzroke za ponovno rast zanimanja za osebne računalnike. Glavni analitik podjetja Gartner Mikako Kitagava je pojasnil, da je povečano zanimanje prišlo predvsem od podjetij, ki so se naposled odločila posodobiti operacijske sisteme v svojih pisarnah na windows 10 in ob tem nakupila tudi nove osebne računalnike. Zanimanje potrošnikov je tudi tokrat ostalo majhno in je omejeno predvsem na najzahtevnejše uporabnike, ki nove računalnike kupujejo za potrebe igranja strojno najzahtevnejših videoiger. Drugi naj takšnih potreb ne bi več imeli. »Potrošniki svoje pametne telefone uporabljajo za vse več dnevnih opravil, kot je pregledovanje družbenih omrežij, urejanje urnikov, bančništvo in nakupovanje,« pojasnjuje Mikako Kitagava. »To zmanjšuje potrebo po potrošniških osebnih računalnikih.«