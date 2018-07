Ameriški tožilci menijo, da je 29-letna Butina izkoristila svoje tesne povezave z najvplivnejšim ameriškim orožarskim lobijem NRA, da se je kot diplomantka približala republikancem po navodilih političnega podpornika ruskega predsednika Aleksandra Toršina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred nekaj dnevi so jo obtožili, da je zadnja tri leta, ko je živela v Washingtonu, delovala kot neregistrirana lobistka in da je delovala kot agentka ruske vlade. Grozi ji do 15 let zapora.

Lavrov je v telefonskem pogovoru dejal, da jo »morajo izpustiti, takoj ko bo mogoče«, so še sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Vodji diplomacij sta izmenjala tudi »stališča o razvoju odnosov med državama s ciljem njihove normalizacije«, so dodali.

Butino so prijeli v nedeljo, vest o njeni aretaciji pa objavili v ponedeljek, nekaj ur po prvem vrhu ruskega in ameriškega predsednika, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa, v Helsinkih.