»To se je zgodilo z očitno nalogo minimiziranja pozitivnega učinka« srečanja ruskega predsednika Putina in ameriškega predsednika Trumpa, je dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Pred dnevi so v ZDA aretirali 29-letno Butino, ki so jo obtožili, da je neregistrirana lobistka in da je delovala kot agentka ruske vlade. Prva točka obtožnice ji lahko prinese največ pet let zapora, druga največ deset let zapora.