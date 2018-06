»ZDA, Savdska Arabija in Izrael želijo Iran potisniti v kot, ne zavedajo pa se, da s tem ogrožajo svojo lastno varnost,« je zbrani množici v Teheranu dejal predsednik parlamenta Ali Laridžani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tisoči po vsej državi so se odzvali na poziv oblasti k protestom, ki jih ob dnevu Jeruzalema od ustanovitve islamske republike leta 1979 vsako leto pripravljajo na zadnji petek ramazana. Na njih izražajo podporo Palestincem, ki so v šestdnevni vojni z Izraelom leta 1967 izgubili Vzhodni Jeruzalem.

Tudi letos so udeleženci sežigali izraelske in ameriške zastave in vzklikali »Smrt Ameriki«, »Smrt Izraelu«, v Teheranu pa so sežgali tudi veliko lutko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ovitega v izraelsko zastavo.

Letošnji protesti potekajo v času okrepljenega gospodarskega pritiska, potem ko so ZDA izstopile iz mednarodnega iranskega jedrskega sporazuma in posledično znova uvajajo gospodarske sankcije proti Iranu. Korak sta pozdravila zaprisežen sovražnik Irana Izrael in Savdska Arabija, regionalna tekmica Irana.

Kot običajno, je tudi tokrat vzdušje na protestih mešanica izraza politične jeze in družinske zabave, saj se na odrih vrstijo nastopi otrok, mečejo pa tudi puščice v portrete izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in savdskega princa Mohamada bin Salmana, poroča AFP.

Iran ne priznava Izraela in mnogi izraelski voditelji vidijo v Iranu največjo grožnjo varnosti svoje države.