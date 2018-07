Tako je s sistematičnim pristopom k zdravljenju in na njihovo pobudo slovenskim infektologom uspelo izkoreniniti hepatitis C med hemofiliki in kmalu jim bo to uspelo še pri dializnih bolnikih. To je nedvomno epohalni rezultat: ne le zato, ker je Sloveniji to uspelo prej kot drugim državam, ampak predvsem zato, ker so pacienti odrešeni strahu pred kroničnimi posledicami nezdravljene okužbe in težav, ki tako okužbo spremljajo.

Hepatitis je bil v preteklosti prekletstvo nekaterih skupin bolnikov, saj so nasprotno od večine okuženih virus dobili z okuženo krvjo med z