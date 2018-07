Obvladovanje virusnih hepatitisov je v Sloveniji že več kot 20 let na precej visoki ravni, je na današnji novinarski konferenci povedala Mojca Matičič s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Evropska analitična hiša Health Consumer Power House je našo državo na tem področju uvrstila na drugo mesto med državami EU.

Predvsem t. i. slovenski model zdravljenja hepatitisa C je v Evropi primer dobre klinične prakse, saj bi glede na projekcije s stopnjevanjem števila novoodkritih okuženih ljudi in njihovega zdravljenja lahko do leta 2030 za 90 odstotkov zmanjšali število okuženih in skoraj izničili število bolnikov z ogrožajočimi zapleti bolezni. A prvi korak je odkriti vse okužene, saj je okužba lahko tudi tri desetletja ali več povsem brez bolezenskih znakov, je povedala Matičičeva.

Hepatitisa B in C se prenašata z izpostavljenostjo okuženi krvi, z nezaščitenimi spolnimi odnosi z okuženimi in z okužene matere na novorojenca.

V torek in sredo brezplačno anonimno testiranje

Na kliniki bo v torek in sredo potekala akcija testiranja na okužbo z virusom hepatitisa C. Testiranje bo anonimno in brezplačno, zanj pa ne bo treba imeti napotnice. Na testiranju se bo mogoče pogovoriti tudi z zdravnikom.

Akcije testiranja na okužbo z virusom hepatitisa C ob svetovnem dnevu hepatitisov, 28. juliju, izvajajo od leta 2007. Doslej se je skupaj testiralo skoraj 7000 ljudi, okužbo pa so odkrili pri skoraj dveh odstotkih testiranih. Med njimi je bilo precej takih, ki so prejeli transfuzijo krvi pred letom 1993, ki so imeli okuženega spolnega partnerja ali družinskega člana ali pa je bila njihova tetovaža ali piercing izveden neprofesionalno, opozarjajo na kliniki.

Pri njih se lahko sicer vsakdo anonimno, brezplačno in brez napotnice testira na okužbo z virusoma hepatitisa B in C vsak ponedeljek med 12. in 14. uro.

Nacionalni program cepljenja otrok proti hepatitisu B, ki se izvaja pri otrocih, rojenih po letu 1992, pred njihovim vstopom v devetletko, je po besedah Matičičeve izrazito uspešen. Poleg tega po letu 1994 vse nosečnice redno pregledujejo na okužbo in če je izid pozitiven, novorojenčka takoj cepijo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je cepivo učinkovito pri več kot 95 odstotkih cepljenih.

Cepiva proti okužbi s hepatitisom C sicer ni, a je okužbo mogoče pozdraviti. Na kliniki so začeli aktivno iskati okužene v skupinah, kjer jo najpogosteje pričakujejo, in jih takoj zdraviti. V začetku letošnjega leta so prvi v svetu izkoreninili hepatitis C med hemofiliki.

Na kliniki vabijo k obisku spletne aplikacije o virusnih hepatitisih hepy.mf.uni-lj.si, ki nudi informacije o virusnih hepatitisih, o tveganju za okužbo in o nasvetih za varno vedenje.