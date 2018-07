V družbi Sava Turizem, ki poleg banovskih upravlja še ptujske in lendavske terme pa Terme 3000 in zdravilišče Radenci, potrjujejo, da je obisk letos boljši kot lani, ne glede na vreme. Največ gostov tudi letos pričakujejo z germanskih trgov, iz držav Balkana, Italije in Češke, gostje pa prihajajo tudi iz Izraela. »Tuji gostje predstavljajo 51 odstotkov vseh naših gostov v Pomurju in na Štajerskem, domačih je 49 odstotkov,« pravi Ana Praprotnik iz Save Turizma. Ocenjujejo, da porast gostov izhaja predvsem iz tega, da lahko vodno zabavo – predvsem otrokom – terme ponudijo tudi v slabem vremenu. Kot nam je povedal Andrej, ki je z dekletom v Prekmurje pripotoval iz Gorenjske, največjo zabavo v Termah 3000 ponuja tobogan Aqualoop, na katerem se da doseči »popoln obrat, pospeški pa so, verjemite, večji kot v kakšnem športnem avtomobilu. Noro, to morate doživeti.« Študent prava, ki je z dekletom prvič v Pomurju, je nad tamkajšnjimi kraji navdušen: »Poleg vode in narave nama je všeč tudi gastronomska ponudba tukajšnjih krajev, vsak večer obiščeva katero od tukajšnjih restavracij in priznati moram, da sem navdušen nad njihovo ponudbo.«

V Biotermah zaradi vremena trpi glamping Edine terme v Pomurju, ki niso v lasti Save, so prleške Bioterme. So del ljutomerske gradbeno-rudarske družbe Segrap. Od leta 2002 imajo v Mali Nedelji hotel s štirimi zvezdicami in termalni bazen. Skozi leta se je razvijal: predlani so pod hotelom odprli postajališče za avtodome, novembra lani pa je premier Miro Cerar odprl Sončno dolino, polčetrti milijon evrov vredno glamping naselje z luksuznimi hiškami in šotori. Te so zaradi muhastega vremena precej manj obiskane, kot so načrtovali v vodstvu Bioterm, a računajo na lepše vreme. Kot nam je povedal Vili, ki je svojo petčlansko družino v Bioterme pripeljal za konec tedna, »je počutje v tukajšnjih termah res vrhunsko. Vse je tako preprosto, z osebjem se da prav vse zmeniti, odlično se počutimo. Domače.« V Biotermah so ravno včeraj poskrbeli za še eno novost, pravzaprav unikum v ponudbi slovenskih term: pod Sončno dolino so odprli biološki plavalni bazen, v katerega se steka voda iz bližnjega jezera, ki jo pred tem očisti trstika.