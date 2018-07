Če ste se v zadnjih vrsticah prepoznali in opisanih pripomočkov še nimate ter ne boste imeli težav s shranjevanjem, ko kovčka in/ali nosilcev ne potrebujete, si je vse skupaj vsekakor smiselno omisliti. Pri tem je pametno upoštevati nekaj nasvetov: nosilci morajo biti enostavni za montažo in kakovostni, kovček mora imeti ob tem veliko prostora, biti mora odporen na vodo, vlago in temperaturne spremembe ter oblikovan tako, da kljubuje sunkom vetra, ključavnica pa mora biti kakovostna, da prepreči morebitno krajo.

Vse to seveda stane, zato se pri nakupu v velikem loku izognite cenenim izdelkom, ki vam lahko v končni fazi prinesejo več škode kot koristi. In seveda – če kovček ali nosilce za športne rekvizite potrebujete le tu in tam, je precej bolj smiselna rešitev najem, ki ga tudi pri nas ponuja kar nekaj ponudnikov, pri čemer približen izračun pravi, da se nakup strešnega kovčka, če bi ga vsako leto najeli za deset dni, povrne šele v osmih do desetih letih. Skratka, če uporabimo strešni kovček le za en dopust na leto, se nam zagotovo ne izplača kupiti novega, temveč ga je bolje najeti. Tako navsezadnje ne boste imeli težav, kam z vsem skupaj, ko tega ne potrebujete. Najslabše je pač, če je nepotreben tovor na strehi tudi, ko sameva.

Znano je namreč, da že prazen strešni prtljažnik brez potrebe poveča porabo in onesnaževanje okolja. Nekje okrog deset odstotkov naj bi bila višja ta številka, seveda odvisno od hitrosti vožnje, pri čemer je v mestih razlika manjša, na odprtih cestah pa večja. Z nameščenim tovorom je vožnja še precej potratnejša, poraba se poveča tudi do 25 odstotkov. In še nekaj je treba dodati – z dodatnim tovorom na strehi se močno spremenijo tudi pogoji vožnje. Celo tako zelo, da nenadoma vozimo povsem drug avto, zato moramo odvisno od vrste in zahtevnosti tovora vožnjo stalno prilagajati, preverjati višino ob morebitnih podvozih in uvozih (ter tudi širino, če uporabljamo nosilce na zadku avtomobila) ali drugih podobnih ovirah na poti. Prvo opozorilo, da je lahko kaj narobe, so nenadni nenavadni zvoki, ki jih moramo nemudoma preveriti. Stanje dodatno preverimo ob vsakem postanku. Še posebna pozornost naj velja predelom poti z bočnim vetrom, zato nam spremljanje vremenskih napovedi lahko prihrani veliko nevšečnosti.