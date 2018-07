Jim Justus Nyamu se je pred dnevi podal na svojo najdaljšo pot doslej. V naslednjih petih mesecih ga čaka 4200 kilometrov dolga pot od kenijske prestolnice Nairobi do južnoafriškega Cape Towna, na kateri bo počel to, kar na podobnih pohodih dela že zadnjih pet let. Povsem navadne ljudi v vaseh in mestih bo poskušal prepričati, naj končajo krivolov na vse bolj ogroženo populacijo slonov in nosorogov. Nyamu je celotno kariero posvetil varstvu okolja in zaščiti divjadi, še posebej slonov in nosorogov. V Čadu so sloni že izginili, njihovo število pa se prav zaradi krivolova močno zmanjšuje tudi v Namibiji, Bocvani, Zimbabveju in Republiki Južni Afriki. V Keniji poskušajo že vrsto let s poostrenimi kaznimi za krivolov zmanjšati ubijanje živali. Nyamu že vrsto let opozarja, da lahko ohranijo turizem trajnostno vzdržen v korist celotne skupnosti le, če se bo tudi celotna nacija začela zavedati, da je treba zaščiti živali, zaradi katerih turisti v državo sploh prihajajo. V zadnjih letih je po vzhodni Afriki opravil že več pohodov za ozaveščanje ljudi, skupaj dolgih več kot 5000 kilometrov. Za odhode v tujino – tudi v Evropo – se je odločil vedoč, da je treba za ohranitev populacije slonov ozavestiti tudi kupce slonovine. Ko je lani Kitajska, kot takrat največje tržišče za slonovino, prepovedala prodajo vseh tovrstnih izdelkov, je bil Nyamu vesel, a previden hkrati. Opozarjal je namreč, da bi lahko mesto Kitajske kaj hitro prevzela katera druga država. Njegovo geslo tudi na komaj začetem pohodu ostaja nespremenjeno. »Slonovina pripada slonom!« pravi Nyamu in dodaja, da ne bo odnehal, dokler se bo te plemenite živali preganjalo.