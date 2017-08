Hkrati bodo obiskovalce opozorili tudi na pereč problem ogroženosti afriških in azijskih slonov v naravi. »Ogroža jih nezakonit lov zaradi slonovine, mesa in kože, pa tudi izguba, degradacija in razdrobljenost življenjskega prostora, zaradi česar pogosteje prihaja do konfliktov s človekom,« ob tem opozarjajo v živalskem vrtu. Obiskovalci sobotnega dogajanja bodo ob 16. uri lahko pomagali izdelati ogromno igračo za Gango, ob 17.30 pa si bodo lahko ogledali trening in predstavitev slonice ter kako bo z novo igračo zadovoljna. Med 16. in 18. uro bodo obiskovalcem v živalskem vrtu predstavili tudi, koliko vode in hrane dnevno potrebuje Ganga, koliko tehta in kakšna so zanjo posebej prilagojena igrala. Predstavili bodo denimo tudi, kako deluje trobec in kako dober je slonji spomin, potekale pa bodo tudi ustvarjalnice. Na eni izmed njih bodo udeleženci iz slonjega iztrebka lahko izdelali papir.