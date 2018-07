Med služenjem vojaškega roka v Hebronu so bili soočeni z vsemi aktivnostmi podjarmljanja palestinskega ljudstva, ki so jih morali pozabiti, če so hoteli po dobrih dveh letih in pol v vojski nadaljevati z normalnim civilnim življenjem. Toda nekaj veteranov ni hotelo več molčati v imenu države. Ustanovili so nevladno organizacijo »Prekinimo molk«, s pomočjo katere so začeli zbirati anonimna pričevanja izraelskih vojakov o kršitvah človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih in o njih obveščati izraelsko javnost. V Izraelu je završalo zaradi dejstva, da o vojski, enem izmed temeljev judovske države, grdo govorijo prav njeni vojaki. Vse od ustanovitve se je organizacijo poskušalo predstaviti kot nepomembno in ji odvzeti legitimnost. Nov poskus se je zgodil ta teden, ko je izraelski parlament sprejel poseben zakon, s katerim se predstavnikom nevladnih organizacij, ki Izrael predstavljajo v slabi luči, prepoveduje nastope v šolah. Zakon je v prvi vrsti uperjen prav proti organizaciji nekdanjih izraelskih vojakov. Gre za še en poskus delegitimizacije nevladnih organizacij, je prepričan tudi dr. Amir Fuchs z Inštituta za demokracijo. »V procesu izobraževanja želimo otrokom priučiti kritično mišljenje. Videti morajo torej tudi druge zorne kote, s katerimi se sami ne strinjamo,« je o poskusu nadevanja nagobčnika razmišljal dr. Fuchs. V znak protesta proti temu zakonu so le dan po njegovem sprejemu posebno predavanje za šolarje izvedli kar v parlamentu. Tega jim zakon namreč ne preprečuje. V organizaciji »Prelomimo molk« so sicer prav tako prepričani, da jih bodo ravnatelji šol, ki so jih že v preteklosti povabili na predavanja, še naprej gostili na svojih šolah.