Španija je v četrtek umaknila evropske priporne naloge za Puigdemonta in druge katalonske borce za neodvisnost, ki so pobegnili v tujino. To pomeni, da lahko prosto potujejo iz države v državo, a zanje še vedno velja španski priporni nalog, kar pomeni, da jih bodo v Španiji pridržali, če se vrnejo tja.

Nemško sodišče pa je danes na prošnjo tožilstva preklicalo že ugodeno izročitev Puigdemonta, ki so ga spomladi aretirali v Nemčiji.

Španija je izročitev Puigdemonta zahtevala zaradi njegove vloge pri izvedbi prepovedanega referenduma o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra lani. Špansko tožilstvo mu očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora. Nemško deželno sodišče v Schleswig-Holsteinu je prejšnji teden ugodilo zahtevi Španije za izročitev Puigdemonta zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa zaradi upora.