Trump se je šele v torek popoldne prav zavedel, kaj je storil, ko je na odru z ruskim predsednikom dejal, da mu verjame, ko zanika vpletanje Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Vprašanje dopisnika ameriške tiskovne agencije AP je namreč bilo, ali verjame lastnim obveščevalcem, ki so ugotovili, da se je Rusija po Putinovem nalogu vpletla v volitve njemu v prid, ali verjame Putinu.

Trump je odgovoril, da nima nobenega razloga, da ne bi verjel Putinovemu odločnemu zanikanju. V torek je poskušal popraviti vtis s šibkim izgovarjanjem na uporabo napačne besede. Razložil je, da je nameraval povedati, da nima nobenega razloga za to, da ne bi verjel, da se je Rusija vpletala v volitve. Za njegove podpornike je bila ta razlaga dovolj, vendar ne za vse republikance.

Vodja senatne večine Mitch McConnell je stopil pred kamere in povedal, da so v stiku z evropskimi zavezniki in jih bodo še naprej podpirali. »V luči Trumpove izjave moram povedati, da obstajajo neovrgljivi dokazi o ruskem vpletanju v volitve 2016. Prijateljem v Evropi sporočam, da v obeh strankah v senatu razumemo rusko grožnjo. Morda bomo sprejeli kakšen zakon glede tega, vmes pa morajo Rusi razumeti, da nas je veliko, ki vemo kaj se je zgodilo 2016, in je bolje, da se to letos ne ponovi,« je dejal McConnell.

Trump lahko v 15 minutah uniči leto težkega dela Predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan je dejal, naj relevantni odbori razmislijo o dodatnih sankcijah proti Rusiji, ki jih bo sam podprl. Predsednik senatnega odbora za mednarodne odnose Bob Corker iz Tennesseeja pa je povedal, da se je podrl jez in bo potrebno skrbno premisliti kako naprej. V njegovem odboru bodo prihodnji teden zaslišanja Trumpovih ministrov, med njimi državnega sekretarja Mikea Pompea. Demokrati zahtevajo tudi zaslišanje prevajalke, ki je bila zraven med dvournim zasebnim srečanjem Trumpa in Putina. Ostre reakcije senatorjev pomenijo že skoraj nastanek vzporedne zunanje politike, vsaj do Rusije in zveze Nato, saj Trumpu ne zaupajo. »Predsednik lahko v 15 minutah povsem uniči leto dni težkega dela,« je dejal Corker. Njegov kolega iz Kolorada Cory Gardner je napovedal predlog zakona za razglasitev Rusije kot države sponzorke terorizma, John Cornyn iz Teksasa zagovarja nove sankcije proti Rusiji, Marco Rubio iz Floride pa prav tako, in to v primeru, če se bo poskušala vpletati tudi v letošnje kongresne volitve.