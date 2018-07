Po dogovoru so prebivalce odpeljali na območje pod nadzorom vladnih sil v zameno za izpustitev opozicijskih zapornikov iz zaporov režima v Damasku. Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da so iz obeh mest s 120 avtobusi evakuirali okoli 6900 civilistov in provladnih borcev ter da sta mesti povsem prazni. Ko so prispeli na vladna območja, so iz zaporov začeli izpuščati zapornike.

Fua in Kafarja sta provladni mesti z večinskim šiitskim prebivalstvom, ki so ju tri leta oblegali pripadniki džihadističnega zavezništva Hajat Tahrir al Šam pod vodstvom nekdanje zaveznice, teroristične mreže Al Kaida. Medtem se je zaveznica sirskega režima Rusija dogovorila z uporniki glede predaje občutljivega jugozahodnega območja, ki meji na Golansko planoto. V okviru dogovora o prekinitvi ognja se bodo na večji del province Kvineitra lahko vrnile vladne ustanove, v zameno pa bodo uporniki predali težko orožje.