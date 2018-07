Evakuacijo prebivalcev so izvedli na podlagi torkovega dogovora med Rusijo, zaveznico sirskega režima, in Turčijo, podpornico sirske opozicije. V skladu z dogovorom so prebivalce odpeljali na območje pod nadzorom vladnih sil v zameno za izpustitev opozicijskih zapornikov iz zaporov režima v Damasku.

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da so iz obeh mest s 120 avtobusi evakuirali okoli 6900 civilistov in provladnih borcev in da sta mesti sedaj "povsem prazni". Ko so prispeli na vladna območja, so iz zaporov začeli izpuščati zapornike.

Fua in Kafraja sta provladni mesti z večinskim šiitskim prebivalstvom, ki so ju tri leta oblegali pripadniki džihadističnega zavezništva Hajat Tahrir al Šam pod vodstvom bivše zaveznice , teroristične mreže Al Kaida.

Iz džihadistiščnega zavezništva so sporočili, da bo Damask v skladu z dogovorom izpustil 1500 zapornikov. Njihovi pripadniki so medtem že vstopili v izpraznjeni mesti, še navaja AFP.

V Siriji sta bili več let oblegani tudi mesti v rokah upornikov Zabadani in Madaja v provinci Damask.