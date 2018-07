Vsa država lobira, na križ pa so pribiti tisti, ki to prijavljajo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v torek obvestila javnost, da so Janez Zemljarič in javni uslužbenki, zaposleni na gospodarskem ministrstvu, domnevno pa tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ravnali napak. Četudi so prijavili Zemljaričevo lobiranje, so ravnali narobe, ker so spregledali, da Zemljarič ni uradno registriran lobist. Njegov obisk bi zato morali zavrniti. Gre za lep pokazatelj tega, da se je komisija problematike lobiranja lotila na napačnem koncu.