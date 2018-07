Ob 8. uri so ljudje začeli prehajati prek prehoda za pešce v Mislinji, na glavni cesti Slovenj Gradec-Velenje. S tem se je pot za vozila zaprla, v več kilometrov dolgi koloni pa so po uri dogajanja ostala predvsem tovorna vozila, medtem ko so se osebna vozila preusmerila na stranske ceste. Točno ob 9. uri je promet skozi Mislinjo ponovno stekel.

Kljub temu da se shoda, na katerega so neznani organizatorji vabili prek družbenih omrežij, ni udeležilo veliko ljudi, je po mnenju udeležencev sporočilo državi jasno: da Koroška čim prej potrebuje hitro cesto, ki bo regijo povezala s slovenskim avtocestnim križem.

Korošce trenutno predvsem skrbi zaustavitev projektiranja za odsek hitre ceste od avtoceste do Velenja, za kar se je Dars odločil, ker sta na Ustavnem sodišču RS vloženi zahtevi za presojo državnega prostorskega načrta za ta odsek. Medtem pa se projektiranje odseka od Velenja do Slovenj Gradca nadaljuje.

Jasen korak Korošcev

Shoda se je udeležil tudi koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik, ki, kot je dejal, podpira to ljudsko voljo, ki se je pojavila na družbenih omrežjih. Pričakoval je sicer več ljudi, a ne glede na to, je to po njegovih besedah »jasen korak, da si na Koroškem želimo to cesto in da je zelo nujna«.

Shod uradno ni bil prijavljen, ga je pa spremljala policija. Kot so pojasnili na Policijski upravi Celje, so o protestnem shodu v Mislinji bili seznanjeni prek družbenih omrežij.

O nadaljnjih aktivnosti glede projekta 3. razvojne osi še do 14. ure poteka tudi dopisna seja sveta Koroške regije, ki ga sestavljajo koroški župani. Shoda pa so se sicer udeležili župani občin Mislinja, Črna na Koroškem in Ravne na Koroškem. Župan slednje Tomaž Rožen je dejal, da svet regije današnji spontani protest ljudi podpira.