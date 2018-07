V Brežicah so nedavno začeli celovito prenovo 115-metrskega, več kot 110 let starega in močno načetega železnega mosta čez Savo. Za naložbo bodo odšteli nekaj manj kot 1,1 milijona evrov občinskega denarja. Prenovo naj bi končali prihodnje leto.

Po podatkih brežiške občine so na starem savskem mostu pred dnevi odstranili asfaltno cestišče in ograjo, ga tako razbremenili in začeli peskati kovinsko konstrukcijo. Pred tem so prestavili vodovodno in plinsko napeljavo. Sanacijo kovinske konstrukcije izvaja sevniško podjetje Rafael.

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana razmišljajo, da bi prihodnje leto sanirali še navezovalni most čez Krko in tako konec prihodnjega leta končali prenovo obeh mostov. Za omenjeno »zahtevno sanacijo« so se sicer odločili zaradi odsluženosti objekta. Spodnji del savskega mosta je namreč prizadela močna korozija in tako ogrozila njegovo trdnost ter nosilnost. Sanacijo naj bi opravili v dveh letih, pri čemer jo lahko zavlečejo različni dejavniki, od rečnega vodostaja do vremenskih razmer in prestavitve po mostu potekajočih vodov. Po prenovi bodo pri prehodu obeh mostov ohranili dozdajšnji enosmerni lokalni promet, so sporočili z občine.

Brežiški stari most s povezavo čez Savo in Krko, streljaj oddaljen od njunega zlitja, kot celoten objekt s kopenskim delom cestišča vred meri nekaj več kot 520 metrov, med njegovo gradnjo – končali so jo leta 1906 – pa je veljal za tretji najdaljši most v Avstro-Ogrski. Brežiški stari železni most je ob tamkajšnjem gradu in vodnem stolpu eden od treh simbolov tega posavskega mesta. sta