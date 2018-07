Najbolj pa se omrežje, ki povezuje Ljubljano v proizvodno enoto za razpečevanje vznemirljivih govoric, pregreje, ko gre za mešanico seksa, droge in najstnikov. Ni tako velikih mest, da ne bi uživala v malomeščanskem zgražanju nad nemoralo in prav tako malomeščanskem zadovoljstvu, da v mestu obstaja razvrat. Ljubljana je po sposobnosti za vzbujanje množične moralne panike velemesto. O tem govore pričevanja pa tudi legende o zgodah in nezgodah slovenskih umetnic in umetnikov z mestnim javnim mnenjem.

Da je ljubljanska mestna knjižnica, pravzaprav njena pionirska enota,