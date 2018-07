Na današnji obravnavi sta tožilstvo BiH in Mamićeva obramba soglašala, da ni zakonskih pogojev, da bi izročili Mamića na zahtevo Hrvaške, je danes poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaško ministrstvo za pravosodje je svojim kolegam v BiH poslalo zahtevo za izročitev Mamića, potem ko je sodišče v Osijeku prejšnji mesec nepravnomočno obsodilo Mamića na šest let in pol zapora zaradi gospodarskega kriminala v Dinamu. Hrvaška je zahtevala izročitev Mamića na podlagi meddržavne pogodbe o mednarodni pravni pomoč v kazenskih primerih, ki sta jo Zagreb in Sarajevo podpisala leta 2012.

Za Mamićem so na Hrvaškem objavili tudi mednarodno tiralico, ker je pred izrekom sodbe pobegnil v BiH. Na Hrvaškem je obvezen pripor za obsojence tudi v primeru nepravnomočne sodbe, če je kazen višja kot pet let zapora.

Na današnji obravnavi, ki so jo sklicali zaradi zahteve za izročitev, je tožilka BiH Gordana Bosiljčić dejala, da niso izpolnjeni pogoji za Mamićevo izročitev. Kot je pojasnila, je poleg Mamićevega bosanskega državljanstva ovira tudi dejstvo, da sta državi podpisali pogodbo o sodelovanju pravosodij novembra 2012, Mamića pa bremenijo za kazniva dejanja pred tem datumom. Odločitev je kot »edino možno« podprl tudi Mamićev odvetnik.

Sodnica bo o poteku današnje obravnave obvestila sodni svet, ki naj bi kmalu sprejel tudi formalno odločitev o tem, ali bodo Mamića lahko izročili ali ne. Končno besedo o izročitvi bo imel pravosodni minister BiH, Josip Grubeša.

Današnja obravnava se je začela nekoliko nenavadno, ker je sodnica najprej čestitala Mamiću za uspeh hrvaške nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rusiji, je še objavila Hina. Na Hrvaškem sicer prevladuje mnenje, da je hrvaška nogometna reprezentanca igrala v finalu svetovnega prvenstva tudi zaradi tega, ker Mamić ni imel neposrednega vpliva na trenerja Zlatka Dalića in njegove sodelavce.

Osiješko sodišče je v začetku junija nepravnomočno obsodilo šefa Dinama in nekdanjega predsednika hrvaške nogometne zveze Mamića na šest let in pol zaporne kazni zaradi finančnega oškodovanja zagrebškega kluba za najmanj 15,3 milijona evrov in hrvaškega državnega proračuna za skoraj 1,6 milijona evrov. Tudi drugi trije obtoženci v tem primeru so bili obsojeni na zaporne kazni.