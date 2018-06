Mamića so prijeli v četrtek v Međugorju na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je objavila Hrvaška, potem ko se je Mamić s pobegom v BiH izognil priporu. Mamić je bil v začetku junija nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi finančnih malverzacij v Dinamu. Hrvaški zakon določa obvezni pripor za osebe, ki so nepravnomočno obsojene na kazni nad petimi leti.

Mamić je prejšnjo noč preživel v sarajevskem priporu, danes pa je na sodišču povedal, da je po poklicu nogometni menedžer. Dejal je, da ima naslov v Tomislavgradu v BiH ter da ima tudi državljanstvo BiH. Njegov odvetnik Zdravko Rajić je dodal, da je Mamić izjavil, da ne verjame hrvaškem pravosodju in da proti njemu poteka "montirani proces". Zato tudi nasprotuje izročitvi. Mamićev odvetnik še meni, da ni zakonskih pogojev za izročitev Mamića. Sodišče v BiH ima 24 ur časa, da sprejme odločitev o izročitvi.

Na današnji obravnavi v Sarajevu je bil sicer tudi Mamićev brat Zoran, ki je bil prav tako na sodišču v Osijeku prejšnji teden obsojen na štiri leta in 11 mesecev zapora. Zaradi tega, ker so oškodovali Dinamo za najmanj 15,3 milijona evrov, državni proračun pa za skoraj 1,6 milijona evrov, je osiješko sodišče obsodilo tudi izvršnega predsednika hrvaške nogometne zveze Damirja Vrbanovića, in sicer na tri leta zapora. Davkarja Milana Pernarja pa na štiri leta in dva meseca zapora.