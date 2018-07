Moskovsko sodišče je Veroniko Nikulšino, Olgo Kuračevo, Olgo Pahtusovo in Pjotra Verzilova obsodilo na 15 dni zaporne kazni, ob tem pa jim je izreklo tudi prepoved udeležbe na športnih dogodkih za naslednja tri leta, poroča Mediazona. Spoznani so bili za krive »hude kršitve pravil o obnašanju gledalcev«, zato so jim naložili največjo možno kazen, ki jo predvideva zakon.

Verzilov je ustanovitelj spletne strani Mediazona, ki poroča o sodnih postopkih proti borcem za pravice in drugim aktivistom. Omenjena četverica je med nedeljskim finalom svetovnega prvenstva v nogometu v drugem polčasu za kratko prekinila tekmo, ko je vdrla na igrišče pred očmi ruskega predsednika Vladimirja Putina ter drugih svetovnih voditeljev, vključno s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Skupina Pussy Riot je takoj po incidentu na spletnih omrežjih prevzela odgovornost za vdor na zelenico v znamenje protesta ter objavila šest političnih zahtev. »Izpustite vse politične zapornike,« je bila prva zahteva. Med preostalimi je bila tudi zahteva po koncu aretacij na mirnih zborovanjih in protestih, »da se lahko v državi razvije politična tekmovalnost«.

Skupina je najbolj znana po tem, da je februarja 2012 v moskovski cerkvi predstavila punkovsko pesem v protest proti Putinu. Takrat so ruske oblasti članico skupine Nadeždo Tolokonikovo, umetnico in glasno kritičarko Putinove vladavine, ter njeno kolegico iz banda Mario Aljohino aretirali zaradi spornega performansa - punk molitve proti Putinu - v moskovski katedrali, nakar sta zaradi huliganstva pristali v zaporu, iz katerega so ju izpustili po 22 mesecih.