Festival Lezbična četrt bodo v Slovenski kinoteki otvorili z izborom kratkih filmov z lezbično tematiko, ki so jih po letu 2008 posnele slovenke režiserke. Rdeča nit letošnjega festivala bo leztopija - lezbična prihodnost, ki jo je, kot navajajo oraganizatorke, treba v heteroseksistični in patriarhalni družbi razumeti kot radikalno nemogočo utopijo.

Na festivalu bodo z okroglo mizo, na kateri bodo spregovorile aktivistke različnih generacij, obeležili petintrideseto obletnico lezbičnega gibanja pri nas, dotaknili pa se bodo tudi vprašanja spletnih iskalnikov, ki ob iskanju LGBTIQ+ gesel prikazujejo vsebine vprašljive kakovosti. Na festivalu, ki bo trajal do nedelje, se bo polega tega zvrstilo tud več različnih delavnic.

Vrhunec festivala se obeta v četrtek, 26. maja, ko bo na Letnem vrtu Gale Hale nastopila kontroverzna skupina Pussy Riot, ki je svetovno javnost opozorila nase leta 2012 z nastopom v moskovski katedrali. Članice, ki so z nastopom opozarjale na podporo pravoslavne cerkve Putinu v predvolilnem času, so bile takoj aretirane in sodno preganjane. Proces, ki je bil zaradi ruskega omejevanja umetniške svobode mednarodno zelo odmeven, je dve članici od treh za dve leti zaprl v zapor zaradi huliganizma, motiviranega z verskim sovraštvom. Dve članici skupine sta kazen odslužili skoraj v celoti, tretja pa se je s sodiščem pogodila za milejšo kazen. Ljubljanski nastop ruskih aktivistk, katerih performansi mejijo na gledališče, bo za lažje razumevanje opremljen s podnapisi.