Predaja službe v državnem centru za obveščanje in v regijskih centrih za obveščanje med izmenama praviloma traja 15 minut: uslužbenec, ki končuje delovno izmeno, mora v sistem za elektronsko poročanje vpisati nevarnosti, nesreče in intervencije, ki so se končale, oziroma vnesti zadnje znane podatke o nesrečah, pri katerih se pomoč še izvaja. Predhodniki morajo o nesrečah, ki so se zgodile v zadnji izmeni, poročati novi izmeni, zlasti podrobno pa morajo opisati aktivnosti, ki še potekajo, in predvsem morebitne okvare ali motnje v informacijsko-komunikacijskem sistemu oziroma pri drugi opremi, pomembni za delovanje centra.

Pripadnik, ki je dobil tožbo zoper ministrstvo, je delovno in socialno sodišče prepričal, da je ministrstvo januarja 2014 samovoljno prenehalo izplačevati obveznosti (neizrabljen odmor in delovne obveznosti pri primopredaji ob izmeni), za kar je iztržil nekaj več kot 4000 evrov, ministrstvo pa mu mora povrniti tudi tisočaka, ki ga je porabil za sodne postopke. Kot so nam sporočili z ministrstva, so sodbo prejeli in uslužbencu po pravnomočnosti prisojeni znesek plačali.