Marsikje po državi že kronično primanjkuje delavcev. Panožno sorodna podjetja si jih, tiste, ki še so, med seboj izposojajo in živčno uvažajo delovno silo z juga, ki je še pripravljena delati za »drobiž«, a to situacije ne izboljšuje. Vzrok za množične odpovedi delavcev v gradbeništvu, kovinarstvu, krovstvu in v suhomontažni dejavnosti je denar oziroma njegovo pomanjkanje. Razlika med našimi in avstrijskimi plačami ubija, pravijo delodajalci. In tako kot tisti za dvig osnovnih delavskih plač slepi delodajalci ne uvidijo bistva delavskega eksodusa prek meje, tako Slovenija nikakor ne zmore jasnega vpogleda v srčiko težav slovenskega obrambnega sistema. Podobno kot prepotentnost, pohlep in pomanjkanje osnov sociologije ubijajo zdravo kmečko pamet prenekaterega sicer premožnega podjetnika, ista orodja uničujejo nevrone sistema, ki vodi in snuje obrambo naše države.