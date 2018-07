Potem ko so v lanski sezoni zasedli predzadnje, deveto mesto in se v prvoligaški druščini obdržali šele po dodatnih tekmah proti ptujski Dravi, se nogometašem kranjskega Triglava obeta precej podobno leto, v katerem bo znova glavni cilj obstanek v 1. SNL. Uresničiti ga bo poskušal novi trener Dejan Dončić, ki je zamenjal Sinišo Brkića. Ta se je namreč znova popolnoma posvetil delu športnega direktorja kluba.

Poplatnik odšel v Indijo

Dejana Dončića, 45-letnega strokovnjaka iz Ljubljane, so pri Triglavu izbrali z namenom. Zadnjih 13 let je namreč deloval v mlajših kategorijah Domžal in bil šest let tudi vodja mladinskega centra. Ker bodo Kranjčani v letošnji sezoni veliko stavili na mlade, saj imajo bogato bazo igralcev, rojenih med letoma 1995 in 2000, se jim je zdel pravšnji mož za izziv. »Vesel sem priložnosti, saj gre za velik korak naprej v moji karieri. Predstavlja nadaljevanje mojega dosedanjega dela z mladimi igralci na najvišji ravni slovenskega klubskega nogometa. Kader sem si zelo dobro ogledal, vse igralce izjemno dobro poznam, večino še iz časov, ko so ali pa še igrajo za mlajše selekcije slovenske reprezentance,« je za klubsko spletno stran ob ustoličenju povedal Dejan Dončić, ki se bo premierno spopadel z vodenjem članskega prvoligaškega moštva. »Primarni cilj je postati stabilen prvoligaš. Vsekakor nameravam kar najbolj vključevati mlade talentirane igralce iz mladinske šole. Moja vizija je, da bo ekipa igrala hitro, agresivno in odgovorno,« je svoje cilje in načrte predstavil Dončić.

Poletni premor je bil za nogometaše Triglava kratek, saj so se zbrali zgolj 12 dni po velikem slavju ob ohranitvi prvoligaškega statusa. Čeprav eden izkušenejših mož Rok Elsner, ki se je moštvu pridružil pred drugim delom lanske sezone, napoveduje, da je lahko v letošnji samo bolje, pa na to prestopni rok za zdaj ne nakazuje. Kranjčani so namreč izgubili najboljšega posameznika zadnjih sezon Mateja Poplatnika, ki je v klubu z manjšimi prekinitvami igral od leta 2012 ter v tem času na 156 uradnih tekmah zabil 78 golov. 25-letni Ljubljančan se je preselil v Indijo, kjer bo branil barve tamkajšnjega prvoligaša Kerala Blasters, kjer je glavni trener nekdanji prvi vratar angleške reprezentance David James. Vodstvo kluba do zdaj po kakšni okrepitvi ni poseglo, je pa podpisalo dolgoročne pogodbe z mladimi domačimi nogometaši Davidom Tijaničem, Ožbejem Kuharjem, Gašperjem Udovičem in Kristjanom Arhom Česnom. V dosedanjem delu pripravljalnega obdobja je Triglav odigral šest pripravljalnih obračunov. Premagal je drugoligaša Dob in Fužinar, klonil pa proti Sarajevu, zagrebškemu Dinamu, Gorici in Trabzonsporju. »Moja ocena tekme s Trabzonsporjem, za katero lahko rečem, da je bila generalka pred prvenstvom, je pozitivna. Igrali smo kombinatorno, disciplinirano, hitro in agresivno ter si pri tem priigrali veliko priložnosti,« je po nedeljskem porazu z 2:0 proti turškemu moštvu povedal trener Dončić, ki ga danes z moštvom čaka še zadnja preizkušnja pred začetkom državnega prvenstva proti izraelskemu Ašdodu.