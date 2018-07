Zmagovalci in poraženci

Kdor ni na Hrvaškem občutil nogometne mrzlice, ne ve, kdo vse in kaj vse se lahko obleče v kockice. Na dan polfinalne tekme med Hrvaško in Anglijo so se predčasno zapirale trgovine Spar, prodajalne s hitro hrano, trgovine z oblekami so dajale popuste. Evforija je šla tako daleč, da je predsednica Kolinda Grabar - Kitarović prekašala celo našega Boruta Pahorja. V slogu srbskih »pevaljk« je zabavala ruskega predsednika vlade Medvedjeva in predsednika Fife Infantina.