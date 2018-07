Vaje iz demokracije

Pred leti sem naletel na definicijo demokracije, ki mi je še danes simpatična. Pravijo, da so najboljše definicije tiste, ki so najkrajše. Ta se je brala takole: »Demokracija je neprestan boj med napredno manjšino in nerazgledano večino.« V zakladnico domislic jo je prispeval Josef Vital Kopp, Švicar iz prve polovice preteklega stoletja. Čeprav ima besedilo humorni odtenek, se avtor odlikuje po resnosti in učenosti. Po doktoratu iz teologije ga je pridobil še iz klasične filologije. Na obeh področjih je humor redek okras pisanja in ni nemogoče, da je tudi doktor doktor Josef mislil smrtno resno.