Njegovo premoženje je sicer ocenjeno na okoli 700 milijonov dolarjev, saj si je milijardo, dobljeno za podjetje, razdelil s poslovnim partnerjem Random Gerberjem, možem Cindy Crawford. Glede na to, da njegov zadnji film Pokvarjeno predmestje, ki je na ogled tudi na letošnjem ljubljanskem filmskem festivalu Liffe, ni ravno blagajniška uspešnica, je še dodal, da ga to prav nič ne skrbi in bo, če bo treba, denar služil drugače: »Med drugim sem posnel tudi reklamo za kavni avtomat.« In bil pri tem tako prepričljiv, da je zdaj ta avtomat v domu sleherne samske ženske. Namesto igranja bo zdaj njegova glavna zaposlitev skrb za sklad, ki sta ga ustanovila z ženo Amal in s katerim skušata pomagati ljudem po vsem svetu. »Nimam želje po političnem udejstvovanju,« je zatrdil, čeprav je priznal, da so ga po izvolitvi Trumpa mnogi nagovarjali, naj postane aktiven politik in kandidira za predsednika. Ne glede na to, da si trenutno ne želi biti predsednik, pa bi bil zelo nesrečen, če »se čez deset let nihče več ne bi spomnil, kakšno je moje stališče o Breitbartu in Trumpu«. Verjetno ni treba poudarjati, kakšno je njegov stališče. Pa vendar: o Trumpu meni, da je navaden lažnivec.