Celo Christiano Ronaldo, ki naj bi bil za astronomsko vsoto z eno nogo že v Juventusu, še ni dokončno v Torinu. Podobno je z drugimi večjimi prestopi in podobno je z vratarji. Pogledali smo, kakšne ocene ponuja spletni transfermarkt. Svetovno prvenstvo, kljub mnogim izvrstnim obrambam, vsaj zadnji teden še ni spremenilo vrstnega reda najdražjih vratarjev – in na vrhu je še vedno Jan Oblak, ki na prvenstvu v Rusiji ne nastopa. Mimogrede, naslednji slovenski vratar na seznamu je Samir Handanović na 42. mestu, njegova vrednost na nogometnem trgu je 8,5 milijona evrov; da je situacija v naši reprezentanci brez prvih dveh skrb vzbujajoča, pove podatek, da je naš tretji golman Vid Belec vreden zgolj 1,7 milijona in je na 209. mestu na svetu. A cene niso vedno merilo – vratar hrvaške reprezentance Danijel Subašić je bil po tekmi z Rusijo, že drugo zapored, ki jo je Hrvaška dobila po enajstmetrovkah, uvrščen šele na 86. mesto. Zneske navajamo v evrih.

Jan Oblak (Slovenija, Atletico) 70 milijonov Petindvajsetletni vratar, ki je športno pot začel v škofjeloškem Ločanu, nadaljeval pri ljubljanski Olimpiji in pri Benfici iz Lizbone – ta ga je posojala tudi nekaterim manjšim portugalskim klubom – v zadnjih letih ni samo eden najboljših posameznikov pri madridskem Atleticu, ampak tudi najboljši vratar španske nogometne lige. Oblak prejme izredno majhno število golov. Kritiki menijo, da je Oblaka zelo težko premagati predvsem zato, ker igrajo »Colchonerosi« zelo specifično zaprto obrambno igro, njegovi navijači pa so prepričani, da bi imel Gorenjec že naslov evropskega klubskega prvaka, če bi igral za boljše moštvo. Oblakovo vrednost ocenjujejo različno, še več je ugibanj o njegovi plači. A za zdaj je še član Atletica, njegova plača naj bi znašala ne previsokih milijon in pol evrov. Toda že v naslednjih tednih bi se vse to lahko zelo spremenilo. Kakorkoli že, govorice o njegovem odhodu iz Atletica so vse glasnejše. Oblak v zadnjem času ne brani za slovensko reprezentanco, menda zaradi neprijetnih poškodb.

David de Gea (Španija, Manchester United) 70 milijonov Sedemindvajsetletni vratar španske reprezentance se je od Rusije poslovil veliko prej, kot so pričakovali navijači in strokovnjaki, a to na njegovo ceno očitno ni zelo vplivalo. De Gea je v Rusiji v rednih delih tekem dobil kar šest golov in še štiri iz enajstmetrovk, proti Rusiji. Veliko preveč za visoko uvrstitev. Otrok in bivši vratar madridskega Atletica je sicer od leta 2011 nogometni vratar v angleški ligi, kjer brani v Manchestru. Letos je postal najboljši vratar na Otoku, saj kar na 18 tekmah ni prejel gola.

Alisson Becker (Brazilija, Roma) 60 milijonov Brazilska reprezentanca je izpadla v tekmi proti Belgiji, kar je veliko bolj zgodaj, kot se je pričakovalo. Vratar Rome je sicer na petih tekmah dobil le tri gole, a kaj, ko njegovi napadalci niso bili dovolj učinkoviti. Petindvajsetletni Alisson Ramses Becker, ki se je rodil v brazilskem mestu Novo Hamburgo, je do leta 2016 branil za Internacional iz Porto Alegreja, potem pa ga je za 7,5 milijona evrov kupila italijanska Roma. Alisson ima z Romo, s katero se je letos uvrstil v polfinale Lige prvakov, pogodbo do junija leta 2021.

Thibaut Courtois (Belgija, Chelsea) 60 milijonov Vratar londonskih »Bluesov«, 26-letni Courtois, je bil v sezoni 2016–2017 najboljši vratar na Otoku, kjer brani že od leta 2011 (vmes je bil dolgo posojen madridskemu Atleticu). Golman, ki je kariero začel pri Genku, ima 64 nastopov za belgijsko reprezentanco in ker utegne biti zanj po svetovnem prvenstvu veliko zanimanja, je treba povedati, da ima nogometni vratar iz Breeja s Chelseajem, ki ga je leta 2011 kupil za 9 milijonov evrov, pogodbo še eno leto, do konca junija 2019.

Marc-André ter Stegen (Nemčija, Barcelona) 60 milijonov Šestindvajsetletni vratar iz Mönchengladbacha je do leta 2014 branil za svoj domači klub Borussio, potem pa je podpisal pogodbo s španskimi prvaki iz Barcelone. Za 12 milijonov evrov in odkupno klavzulo 80 milijonov evrov. V naslednjih sezonah je bil Ter Stegen veliko poškodovan, a kljub temu je lani z Barcelono podpisal novo pogodbo do leta 2022, v kateri je odkupna klavzula narasla na 180 milijonov evrov. Pretiravanje? Z Barcelono je nemški vratar osvojil naslov španskega prvaka, na prvenstvu v Rusiji pa ni dobil priložnosti.

Ederson Moraes (Brazilija, Manchester City) 50 milijonov Štiriindvajsetletni up brazilskega nogometa na svetovnem prvenstvu ni nastopil, a vseeno ima na trgu visoko ceno. Vratar iz brazilskega Osasca je že pri 16 letih začel nastopati na Portugalskem. Od leta 2015 do leta 2017 je igral za Benfico, potem ga je za 40 milijonov evrov odkupil angleški prvak Manchester City. Ederson, ki je sicer rezervni vratar Brazilije, je v prvi sezoni za angleške prvake odigral konkretnih 37 tekem, pogodba z arabskimi milijonarji pa ga veže na klub vse do leta 2025.

Gianluigi Donnarumma (Italija, Milan) 40 milijonov Najmlajši med desetimi najboljšimi, 19-letni italijanski reprezentant iz Castelmmara de Stabie, ima pogodbo v Lombardiji do leta 2021, a se bo v naslednjih tednih vseeno znova odločalo o njegovi usodi. Zdi se namreč, da ima na mizi veliko boljše ponudbe, kot je Milanova. Mlad vratar iz Kampanije je gotovo najbolj nadarjen vratar svoje generacije, letos je pri Milanu veliko branil in zdi se, da bi za reprezentanco branil že veliko prej, če se legendarni vratar Gianluigi Buffon ne bi od nje tako dolgo poslavljal.

Manuel Neuer (Nemčija, Bayern) 35 milijonov Dvaintridesetletni vratar nemške reprezentance bo imel po letošnjem svetovnem prvenstvu veliko razlogov za nezadovoljstvo. Nemci so izpadli po porazu z Južno Korejo, česar gotovo niso pričakovali. Neuer je na treh tekmah dobil štiri gole. Na srečo pa mu ostane pogodba z Bayernom, ki ga veže z Bavarci do junija leta 2021, čeprav v svojem klubu, kjer je kapetan, zaradi poškodb zadnji dve sezoni brani bolj malo. Manuel Neuer je na golu Bayerna od leta 2011, ko so ga Münchenčani kupili od Schalkeja 04 za 22 milijonov evrov.

Jordan Pickford (Anglija, Everton) 30 milijonov Štiriindvajsetletni nogometni vratar iz angleškega Washingtona je bil do lanskega leta šest let vratar Sunderlanda, ki ga je veliko posojal po manjših klubih v nižjih angleških ligah. Junija lani pa so ga prodali v Liverpool klubu Everton za 25 milijonov funtov. Pickford je podpisal petletno pogodbo in bil že v prvi sezoni razglašen za najboljšega igralca Evertona. Zanimivo, Pickford ima šele devet nastopov za angleško reprezentanco, od tega večino – šest – na letošnjem svetovnem prvenstvu. Lahko bi rekli, da gre za odkritje prvenstva.