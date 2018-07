Luca Bartolomeo de Pacioli: Da Vincijev prijatelj, ki je postavil temelje modernega računovodstva

V renesančni Italiji so otroci trgovcev pogosto obiskovali posebne šole abaco, v katerih so jih učili predvsem hitro in zanesljivo računati ter reševati praktične naloge, na kakršne so naleteli v vsakdanjem življenju. Šole so dobile ime po arabskem sistemu za zapisovanje števil, ki je bil bolj praktičen kot zapis s takrat še vedno zelo razširjenimi rimskimi številkami. Algoritmi za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje v arabskem sistemu so bili bistveno bolj preprosti, kot je bilo izvajanje podobnih računskih operacij z rimskimi števili, ki so jih še vedno uporabljali v drugih šolah.