Odkritje se nanaša na črno luknjo v osrčju oddaljene galaksije, ki je pred okrog štirimi milijardami let ustvarila curek visoko-energijskih delcev. Raziskovalci so zaznali enega od teh delcev - izmuzljivih nevtrinov - in ga s pomočjo vesoljskega teleskopa Fermi uspeli povezati z verjetnim krajem nastanka.

»To je prvič, da smo dobili neposredni dokaz, da lahko astrofizikalni izvori, imenovani blazarji ali točneje supermasivne črne luknje, ki ležijo v njihovih središčih, proizvajajo visoko-energijske nevtrine,« so še sporočili z novogoriške univerze.

Visoko-energijski kozmični delci neprestano dežujejo na Zemljo iz vesolja in vse od odkritja pred več kot sto leti sprožajo vprašanja, od kod prihajajo ter kaj točno so vesoljski izvori, ki lahko delcem dajo ekstremno visoke energije in jih poženejo čez ogromne vesoljske razdalje.

Ker imajo kozmični delci električni naboj, se njihove poti v magnetnih poljih, ki napolnjujejo vesolje, ukrivijo in se zato ne more neposredno ugotoviti, iz katerih astrofizikalnih izvorov prihajajo. A močni kozmični pospeševalniki delcev, v katerih ti nastajajo, proizvajajo tudi nevtrine in fotone. Nevtrini in fotoni nimajo električnega naboja, zato jih magnetno polje ne moti in skorajda nemoteno potujejo od svojih izvorov do Zemlje, kar omogoča znanstvenikom, da lahko določijo, iz katerega izvora na nebu so prišli.

Zahvaljujoč napredku pri razvoju velikih astrofizikalnih eksperimentov pa je v zadnjih desetletjih astrofizikalna skupnost končno dobila potrebna orodja, s katerimi lahko poišče odgovor na temeljno vprašanje o izvoru kozmičnih delcev, navajajo v novogoriški univerzi.