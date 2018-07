Med igralci je največ denarja iz wimbledonskega nagradnega sklada dobil največji teniški genij Roger Federer, ki v nedeljskem finalu žal ne bo mogel braniti rekordnega osmega naslova prvaka, ker je po srditi bitki z južnoafriškim orjakom Kevinom Andersonom klonil v četrtfinalu. Do letos je samo na wimbledonski travi z igro na devetnajstih turnirjih zaslužil dobrih dvanajst milijonov funtov. Letos se bo kot poraženi četrtfinalist moral zadovoljiti s »samo« 281.000 funti. Letošnja zmagovalca pri moških in ženskah čakata čeka za 2.250.000 funtov, kar je precej več kot leta 1968, ko so uvedli denarne nagrade: 2000 funtov za prvaka in 750 funtov za prvakinjo (razlike v nagradah moških in žensk so odpravili šele leta 2007).

Nagradni sklad – letos kar 34 milijonov funtov (lani je znašal 31,6 milijona) – je eden od največjih izdatkov organizatorja, snobovskega teniškega kluba All England. Vseeno se gostitelji lepo omastijo s turnirjem. Lanski zaslužek je bil blizu 219 milijonov funtov (6,5 odstotka več kot leta 2016). 121 milijonov dobijo s prodajo pravic za televizijske prenose, 36 milijonov nanese prodaja vstopnic. Prav toliko, 36 milijonov funtov, dobijo od sponzorjev (letos jih je 13, eden več kot lani), 26,5 milijona pa iz naslova koncesij in s prodajo spominkov v trgovini znotraj teniškega kompleksa. Lani so prodali več kot 151.000 spominkov. Daleč največ čepic s ščitkom (46.408) in brisač (30.386) z logotipom prvenstva. Dobro se prodajajo tudi majice z logotipom prvenstva (17.195), velike rumene žoge za avtograme, dežniki, klobuki in tako naprej, vse pa prinaša denar tudi proizvajalcem.

O lakoti in žeji Obiskovalci, ki jih je bilo lani 473.372, osebje (okoli 6000, od tega jih 3000 skrbi za lakoto in žejo obiskovalcev), sedma sila (3250), sodniki (370) in seveda igralci (790) morajo tudi jesti in piti, slednje posebno letos, ko je zelo vroče. Lani so obiskovalcem prodali 166.055 porcij tradicionalnih wimbledonskih jagod s smetano in 303.277 kozarcev (alkoholnega) pimm'sa. Obiskovalci in drugi so popili tudi veliko ne ravno tradicionalnih pint piva, 117.507, in več kot 300.000 skodelic kave in čaja. Tudi tradicionalna penina teče v potokih: lani so je popili 21.917 steklenic. Tudi jedli so veliko, od 72.142 sendvičev, 17.170 porcij ocvrtih rib s pečenim krompirčkom do 76.603 porcij sladoleda in 2195 kilogramov banan. Teniški turnir v Wimbledonu je zlata jama tudi za lokalce. Ne samo za lastnike pubov, restavracij in trgovin, ki imajo štirinajst dni občutek, da je božič, ampak tudi lastnike stanovanj in hiš v bližini znamenitega teniškega kompleksa. Zakaj? Zato, ker jih oddajajo igralkam in igralcem, teniškim zvezam, trenerjem, sodnikom, sedmi sili in vsem drugim, ki prihajajo na turnir. Najpriljubljenejše so hiše, ki so od igrišč oddaljene nekaj minut hoda, največ deset. Najbolj iskane so vzdolž ulice Bathgate Road med teniškim kompleksom in vadbenimi igrišči. Lastniki medtem uživajo v počitnicah na Ibizi, Majorki, v ZDA in drugod, ki jih v celoti financirajo z oddajanjem bivalnih prostorov. Na teden lahko iztržijo, odvisno od velikosti hiše in števila spalnic, od 2500 pa tja do 15.000 funtov (na omenjenem Bathgate Roadu). Največje in najdražje hiše najamejo korporacijski sponzorji turnirja. Posebno priljubljen je stanovanjski blok v bližini teniškega kompleksa, ker je z najvišjih nadstropij lep pogled na igrišča.