Američani se bodo morda kmalu seznanili s pornografskimi navadami Rudyja Giulianija

Odvetnik pornografske zvezdnice Stormy Daniels, ki toži predsednika ZDA Donalda Trumpa, je razpisal "tiralico" za Trumpovim odvetnikom Rudyjem Giulianijem in njegovim odnosom do pornografije in sporoča, da so rezultati blizu. Giuliani je pred kratkim žalil Danielsovo, ker prodaja telo za denar.